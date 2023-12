Gattuso métamorphose l’OM, le vestiaire balance

Arnaud De Kanel

L'OM affiche un bien meilleur visage depuis quelques matchs. La patte Gennaro Gattuso se fait ressentir au fil du temps et cette équipe semble métamorphosée. En début de saison, sous Marcelino, aucune grinta, pourtant si chère aux Marseillais, n'était visible. Gattuso lui, insuffle cette envie débordante de se battre sur tous les ballons comme l'a souligné Samuel Gigot en zone mixte.

Ça va beaucoup mieux pour l'OM ! Après avoir réalisé les pires débuts en Ligue 1 pour un entraineur marseillais depuis plus de 20 ans, Gennaro Gattuso remet les pendules à l'heure. Son équipe vient d'enchainer un quatrième succès toutes compétitions confondues en battant Lorient dimanche soir. Une fois encore, les Olympiens ont été valeureux, du moins en première période, et ils retrouvent cette grinta qui avait disparu en début de saison. Gennaro Gattuso y est pour quelque chose.

Le vestiaire de l’OM se lâche sur Gattuso https://t.co/W2AmHFtQLU pic.twitter.com/zytgeickzD — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

«Il nous apporte énormément avec son envie, sa grinta»

L'entraineur de l'OM a métamorphosé son équipe en la rendant beaucoup plus combative, à son image selon Samuel Gigot. « C'est son caractère, il nous apporte énormément avec son envie, sa grinta. On le voit sur le bord du terrain, et justement à la mi-temps, c'était le message qu'il voulait faire passer, de ne pas se relâcher », a confié le capitaine intérimaire de l'OM en l'absence de Valentin Rongier aux journalistes présents en zone mixte. Des valeurs qui se sont quelque peu évaporées en seconde période, au grand désarroi de Gigot.

«C'est aussi à nous, les joueurs, de prendre conscience un peu de la situation»