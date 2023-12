Mercato : L’OM s’enflamme pour une décision radicale !

La rédaction

Face à Lorient dimanche soir (4-2), l'OM a signé son quatrième succès de rang. Une bonne dynamique qui semble liée aux choix risqués, mais payants, effectués par Gennaro Gattuso ces dernières semaines. Invité de Rothen S'enflamme, Basile Boli, désormais ambassadeur de l'OM, n'a pas manqué de saluer le travail du technicien italien depuis son arrivée.

L'OM est sur une bonne dynamique. Victorieux sur la pelouse de Lorient dimanche soir en Ligue 1 (4-2), l'Olympique de Marseille a enregistré un quatrième succès consécutif toutes compétions confondues. Pour rappel, le club phocéen n'était jamais parvenu à enchaîner deux victoires avant l'intronisation de Gennaro Gattuso sur le banc olympien.

Boli séduit par Gattuso

Invité de Rothen S'enflamme , Basile Boli, désormais ambassadeur de l'OM, n'a pas manqué de saluer le travail de l'ancien tacticien de l'AC Milan. « Il se passe quelque chose parce que, quand on change d'entraîneur, on a du mal à trouver une équipe équilibrée. Là, depuis que Gattuso est arrivé, il impose un peu sa manière de voir le football différemment et cela suit au fur et à mesure. Cela déteint sur les joueurs et il arrive d'avoir de très belles séquences de jeu. les buts, ce ne sont pas des buts au hasard et on voit que ça a été travaillé à l'entraînement » .

« Il a un peu le mental que j'ai, c'est un gagnant »