Il flambe à l’OM et délivre un beau message

Benjamin Labrousse

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (32M€), Vitinha a connu six premiers mois compliqués à Marseille. Mais depuis le début de saison, l’avant-centre portugais rayonne sous les ordres de Marcelino. Alors que le club phocéen réalise un début de saison plutôt poussif, le joueur de 23 ans a été élu marseillais du mois d’août, lui laissant ainsi l’opportunité de remercier les supporters.

Si du côté de l’OM, on attendait forcément la recrue Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, c’est bien Vitinha qui flambe pour ces premiers matchs de la saison. L’avant-centre gabonais, malgré un doublé en barrages de la Ligue des Champions, reste toujours muet en Ligue 1. Ce n’est pas le cas du Portugais qui a inscrit ses deux premiers buts en 2023-2024 face à Reims et Metz. Avec deux réalisations en quatre matchs de championnat, Vitinha a ainsi égalé son total de la saison dernière, dans laquelle l’attaquant de 23 ans avait également marqué à deux reprises mais en quatorze matchs disputés.

« Moi je préfère juste marquer des buts »

Ayant été préféré à Iliman Ndiaye lors du déplacement face à Nantes ce vendredi soir (1-1), Vitinha n’aura pas réussi à marquer. Toutefois, les bonnes performances du joueur en ce début de saison ont permis au Portugais d’être élu « Marseillais du mois » . « Très content, je vais faire la même chose. Travailler, continuer à bien jouer, marquer des buts. L’équipe travaille bien aussi pour gagner les matchs et continuer à progresser. Je n’ai pas de but préféré. Moi je préfère juste marquer des buts. C’est vrai qu’un but peut être plus joli qu’un autre, mais ça reste un but au final et ça c’est le plus important » , a déclaré Vitinha sur le compte X de l’OM après ce titre honorifique.

« Les supporters ont tout le temps été derrière moi »