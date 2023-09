Mercato : Il signe au FC Nantes après avoir échoué au Real Madrid

Thibault Morlain

Lors de ce marché des transferts, le FC Nantes est notamment allé piocher au Brésil pour renforcer l’effectif de Pierre Aristouy. A 22 ans, Adson a été recruté par les Canaris, débarquant en provenance des Corinthians. Le milieu offensif quitte donc son Brésil natal lui qui aurait pu connaitre une carrière bien différente. En effet, Adson aurait très bien pu être aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Explications.

Sauvé de justesse la saison passée en Ligue 1, le FC Nantes espère ne pas connaitre un calvaire similaire pour cet exercice. Pour cela, les Canaris ont renforcé le groupe de Pierre Aristouy. Plusieurs recrues ont alors rejoint les bords de la Loire, à commencer notamment par Adson. A 22 ans, le milieu offensif est arrivé des Corinthians au Brésil. Désormais au FC Nantes, il va tenter de briller sous le maillot canari.



« A 12 ans, j'ai fait un essai à Madrid »

Ces dernières heures, Adson a été présenté à la presse. L’occasion pour le nouveau joueur du FC Nantes de parler de son échec… au Real Madrid. Devant les journalistes, le Brésilien a alors avoué : « Effectivement, à 12 ans, j'ai fait un essai à Madrid. Je n'ai pas pu rester. J'étais très jeune. Peut-être que c'était mieux pour ma carrière. J'ai eu la chance de jouer pour les Corinthians. Et aujourd'hui je suis très fier d'être ici et de jouer en Ligue 1 ».

« C'est une importunité unique »