«Il faut venir», l’OM passe un appel en Premier League !

Déjà totalement séduit par l'OM depuis son arrivée durant le mercato estival, Angel Gomes ne cache pas son admiration pour l'atmosphère qui règne autour du club. Et le milieu offensif compare la passion marseillaise à celle qui règne en Angleterre, incitant les fans de Premier League à venir voir un match de l'OM pour comprendre l'engouement.

International anglais (4 sélections) et pur produit issu de la formation de Manchester United, Angel Gomes (25 ans) s'est prêté au jeu des comparaisons entre la passion qui règne à l'OM et de l'autre côté de la Manche. Le milieu offensif, qui est arrivé cet été en provenance du LOSC, semble bluffé par l'atmosphère autour du club marseillais, et il passe un message aux Anglais dans une interview accordée au Phocéen.

« Ils savent déjà à quel point Marseille est un grand club » « Les Anglais ? Je pense qu’ils savent déjà à quel point Marseille est un grand club. Mais maintenant, on se bat pour de grandes choses en championnat, pour finir le plus haut possible. La saison dernière, l’équipe a terminé deuxième. Là, on vit un bon moment en championnat, et aussi en Ligue des Champions. Et quand tu joues la Ligue des Champions et que tu fais de bons résultats, tout le monde le voit. Ici, c’est vraiment spécial. La connexion entre les fans, les joueurs, le club… », confie Angel Gomes, qui porte le numéro 8 à l'OM.