Il brille à l'étranger, mais l'OM est toujours dans son cœur

La rédaction

La saison dernière, William Saliba a réalisé une excellente prestation à l'OM, alors prêté par Arsenal. Pour l'exercice 2022-2023, le natif de Bondy a enfin obtenu la confiance de Mikel Arteta, et le tacticien espagnol ne regrette pas son choix. Le défenseur central français brille avec les Gunners, leader de Premier League et tombeurs (2-0) ce dimanche soir de Tottenham dans le bouillant derby du nord de Londres. Mais pour Saliba, l'ambiance du Vélodrome est indétrônable.

La carrière de William Saliba s'annonce plus que prometteuse. Très performant la saison dernière à l'OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, il a effectué un retour remarqué à Arsenal en s'imposant au sein de la charnière des gunners. S'il a remporté le très chaud derby du nord de Londres ce dimanche face aux Spurs, le finaliste du dernier Mondial est imperméable à la pression depuis son passage à l'OM.

«Marseille c’est encore mieux»

C'est dans une atmosphère chaude, et hostile, qu'Arsenal s'est imposé (2-0) ce dimanche au Tottenham Hotspur Stadium dans un des derby les plus emblématique du championnat anglais. Après cette victoire, qui consolide la première place des gunners, William Saliba a tranché entre l'ambiance d'un Tottenham - Arsenal et celle du Stade Vélodrome : « Marseille c’est encore mieux» , a-t-il balancé à la presse dans des propos rapportés par RMC Sport .



L'OM a évacué toute pression chez William Saliba