Il annonce du lourd pour l’OM

Hugo Chirossel

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’OM a réussi à remonter à quatre points de la quatrième place du championnat. Les Olympiens ont également obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, une compétition dans laquelle ils ont un coup à jouer d’après l’ancien marseillais Romain Alessandrini.

Passé par l’OM entre 2014 et 2017, Romain Alessandrini a toujours un œil sur les performances de son ancien club. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato , il a donné son ressenti sur la saison de Marseille, toujours dans la course à la Ligue des Champions en championnat, et qui sera opposé au Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa.

OM - PSG : Mbappé, Dembélé... Gasset dévoile sa recette miracle https://t.co/18c14Q0Xaf pic.twitter.com/PSYX1TyHwi — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

« Cette Europa League qui est intéressante à jouer »

« J'ai regardé les derniers matchs, c’est vrai que je m’y intéresse un peu plus en ce moment. Bon… C’est Marseille. (...) On ne sait jamais ce qui va se passer à l’OM. Il y a cette Europa League qui est intéressante à jouer, ça se passe mieux en championnat, mais il faut du temps. Sauf qu’à Marseille, on ne laisse pas souvent le temps (il rigole) », a déclaré Romain Alessandrini.

« Avec un Vélodrome en fusion des soirs européens »