Humilié, l'OM donne déjà rendez-vous au PSG !

Le PSG est sorti vainqueur du premier Classique de la saison en surclassant l’OM (4-0) grâce à des buts d’Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et un doublé de Gonçalo Ramos. Après une semaine mouvementée marquée par le départ de Marcelino, les Phocéens n’ont pas existé sur la pelouse du Parc des Princes. Interrogé après la déroute, Samuel Gigot a remobilisé les troupes tout en donnant rendez-vous aux Parisiens pour le match retour.

Après la semaine mouvementée, le week-end cauchemar pour l’Olympique de Marseille, surclassé par le Paris Saint-Germain (4-0) ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris les devants grâce à Achraf Hakimi sur coup franc (8e), avant que Randal Kolo Muani aggrave la marque avant la mi-temps (32e). Gonçalo Ramos débloquera ensuite son compteur, inscrivant un doublé (47e et 89e) en seconde période. L’OM n’a pas existé, et Samuel Gigot ne s’en cache pas.

❌ 7 buts en 4 matches, une série stoppée lors de sa cinquième apparitionComme Djibril Cissé et Radamel Falcao, Kylian Mbappé ne trouvera pas le chemin des filets pour son cinquième match de la saison après sa sortie lors de #PSGOMPas de nouveau recordhttps://t.co/y26oWgmAYF — Bernard Colas (@BernardCls) September 24, 2023

« Quand vous jouez un Classico avec aussi peu d’envie ce n’est pas possible »

« Très compliqué, on encaisse ce premier but très tôt et avec ce deuxième but un peu chanceux… On avait un plan pour ce match et il est vite tombé à l’haut. Et quand vous jouez un Classico avec aussi peu d’envie ce n’est pas possible. Je pense qu’il faut leur rentrer un peu plus dedans, on les a un peu trop respectés », soufflait le défenseur de l’OM au micro de Prime .

« On les attendra comme il faut aussi »