Mercato : Il quitte le PSG et snobe l’OM !

Arnaud De Kanel

En plus de recruter des joueurs d'expérience sur la scène européenne, Pablo Longoria s'était également mis à la recherche des talents de demain lors du mercato estival. Le président de l'OM voulait aller piocher du côté du PSG en recrutant Queyrell Tchicamboud mais ce dernier vient de signer dans son nouveau club.

L'OM a bien du mal à sortir des talents ces dernières saisons. Si François Régis Mughe a du temps de jeu cette saison, il est bien le seul jeune à jouir d'autant de confiance. Une anomalie pour un club du calibre de l'OM. Pablo Longoria voulait donc rectifier le tir cet été. En plus de Kelian Le Pironnec, le président de l'OM souhaitait recruter Queyrell Tchicamboud. Mais après avoir quitté le PSG, le jeune milieu de terrain n'a pas signé en faveur du club phocéen.

Tchicamboud débarque à Copenhague

Queyrell Tchicamboud a fait son choix. Libre de s'engager où il le voulait après son départ du PSG, le jeune homme de 17 ans vient de s'engager avec le FC Copenhague comme l'indique L'Equipe ce dimanche.

Le contrat de Tchicamboud est connu

Le quotidien sportif précise que Queyrell Tchicamboud a paraphé un contrat d'un an, plus deux années en option. Un nouveau départ pour celui qui a été formé au PSG et qui a donc repoussé les avances de l'OM.