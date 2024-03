Hécatombe à l’OM, il annonce un «tour de magie» de Gasset

Hugo Chirossel

Alors qu’il se prépare à recevoir le PSG dimanche soir, l’OM doit faire face à de nombreuses blessures au sein de son effectif. Ce qui réduit fortement les possibilités pour Jean-Louis Gasset, mais Benoît Cheyrou estime que le technicien français est malgré tout capable de trouver des solutions afin de contrarier les Parisiens.

À quelques jours de la réception du PSG, la liste des blessés ne cesse de s’allonger à l’OM. Déjà privé de Valentin Rongier, Samuel Gigot et Amir Murillo, Jean-Louis Gasset a en plus perdu Bamo Meïté, Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr pendant cette trêve internationale, tandis que la présence de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia contre Paris est très incertaine.

Coup dur à l’OM, l’annonce mystérieuse d’un joueur de Gasset https://t.co/HsBEHRsToZ pic.twitter.com/ntzi6UDkhn — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

« Ce qu’il a fait c’est extraordinaire quand même »

Un sujet évoqué par Benoît Cheyrou dans un entretien accordé à Maritima . L’ancien joueur de l’OM a commencé par saluer l’impact de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée à la place de Gennaro Gattuso : « Franchement, je suis content pour ce qui lui arrive parce qu’il a été pas mal décrié par rapport à son âge, à ce qu’il s’est passé avec la Côte d’Ivoire évidemment. Il a formidablement rebondi et ce qu’il a fait c’est extraordinaire quand même, redonner ce visage-là à l’Olympique de Marseille. Ça faisait deux saisons, que ce soit avec Sampaoli, avec Tudor, t’aimes ou t’aimes pas mais il y avait de la vie dans ces équipes, du tempérament, et là ça s’était perdu depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois avec les coachs précédents . »

« Je le sens capable, même par rapport aux blessures, de faire encore un tour de magie »