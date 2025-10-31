Habib Beye à l’OM : Le contact par message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Mathieu Valbuena pendant seulement une saison à l'OM, Habib Beye semble avoir néanmoins noué une solide relation avec le milieu offensif français. Et ce dernier lâche d'ailleurs une drôle d'anecdote qui concerne le coach du Stade Rennais, à qui il a récemment envoyé un texto pour lui rappeler une histoire de protège-tibia.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, Mathieu Valbuena (41 ans), toujours en activité puisqu'il joue du côté de l'Olympiakos, se remémore ses belles années passées à l'OM entre 2006 et 2014. Le milieu offensif, qui a été recruté par José Anigo (directeur sportif de l'Olympiakos) l'été dernier dans ce nouveau challenge grec, a tenu à rendre hommage à celui qui lui avait permis de découvrir le plus haut niveau à l'OM.

« Il m'a pris pour une bouchée de pain à l'OM » « José Anigo est le facteur X de ma carrière. Il m'a pris pour une bouchée de pain à l'OM et me voilà à finir avec lui en Grèce », confie Mathieu Valbuena. Et du temps où Habib Beye évoluait lui aussi à l'OM aux côtés de l'international français, les deux hommes ont partagé un souvenir commun autour... d'un protège-tibia !