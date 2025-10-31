Habib Beye à l’OM : Le contact par message !

Partenaire de Mathieu Valbuena pendant seulement une saison à l'OM, Habib Beye semble avoir néanmoins noué une solide relation avec le milieu offensif français. Et ce dernier lâche d'ailleurs une drôle d'anecdote qui concerne le coach du Stade Rennais, à qui il a récemment envoyé un texto pour lui rappeler une histoire de protège-tibia.
Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, Mathieu Valbuena (41 ans), toujours en activité puisqu'il joue du côté de l'Olympiakos, se remémore ses belles années passées à l'OM entre 2006 et 2014. Le milieu offensif, qui a été recruté par José Anigo (directeur sportif de l'Olympiakos) l'été dernier dans ce nouveau challenge grec, a tenu à rendre hommage à celui qui lui avait permis de découvrir le plus haut niveau à l'OM.
« Il m'a pris pour une bouchée de pain à l'OM »
« José Anigo est le facteur X de ma carrière. Il m'a pris pour une bouchée de pain à l'OM et me voilà à finir avec lui en Grèce », confie Mathieu Valbuena. Et du temps où Habib Beye évoluait lui aussi à l'OM aux côtés de l'international français, les deux hommes ont partagé un souvenir commun autour... d'un protège-tibia !
« J'ai envoyé un message à Habib »
Valbuena se livre à ce sujet : « Un de mes premiers matches de préparation avec l'Olympique de Marseille, je n'avais pas de protège-tibia. Habib (Beye) m'avait passé les siens, des Nike à l'ancienne. Et bien, jusqu'à l'année dernière, je les avais gardés ! On me les a perdus. Et j'ai envoyé un message à Habib. C'est pas des souvenirs, ça ? », confie l'ancien numéro 28 de l'OM.