Gros clash à l’OM : Il claque la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il entraînait la réserve de l'OM depuis près de deux ans, Jean-Pierre Papin quitte le club par la petite porte. En conflit ouvert depuis plusieurs mois avec Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia, l'ancien buteur emblématique se livre sur les raisons de cette rupture avec l'OM et évoque déjà son avenir.

Sacré Ballon d'Or 1991 avec l'OM, Jean-Pierre Papin était revenu au club en 2022 en tant qu'ambassadeur, et par la suite conseiller du président Pablo Longoria. Il était devenu entraîneur de l'équipe réserve de l'OM (National 3) en novembre 2023, mais après des tensions avec Ali Zarrak qui n'est autre qu'un proche de Medhi Benatia à la direction de l'OM, Papin a décidé de quitter le club.

« C'était bien, je ne regrette pas » Interrogé dans les colonnes de La Provence, Jean-Pierre Papin a annoncé qu'il quittait l'OM et n'affiche aucun regret : « J'avais envie, dans le domaine du possible de revenir au club, parce que sans ces six années à l'OM je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, donc je voulais rendre un peu de ce que j'avais pris. C'était bien et je ne regrette pas », indique l'ancien buteur emblématique.