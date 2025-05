Greenwood - Rabiot : Coup de gueule à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré leur bonne saison d'ensemble dans les rangs de l'OM, Mason Greenwood et Adrien Rabiot ne font pas partie des nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 aux Trophées UNFP. Un oubli qui semble avoir considérablement agacé l'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, qui a fait passer un message cash à ce sujet.

Intertitre 1

Qui de Ousmane Dembélé (PSG), Rayan Cherki (OL), Vitinha (PSG), Achrak Hakimi (PSG) ou Désiré Doué (PSG) raflera le titre de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison aux Trophées UNFP ? La réponse sera dévoilée le 11 mai prochain, mais en attendant, l'OM enrage de ne pas voir Mason Greenwood et Adrien Rabiot dans cette liste alors que le club phocéen pointe à la 2e place du classement, et que ses deux stars ont réalisé une saison convaincante.

Intertitre 2

Interrogé en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a d'ailleurs semblé beaucoup plus agacé par cet oubli pour Greenwood et Rabiot plutôt que par son absence pour le trophée du meilleur entraîneurs de Ligue 1 : « Ces cinq entraineurs nommés, ce sont des grands entraîneurs ! Il n'y a pas de jalousie. Ce qui m'agace, c'est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat », lâche l'entraîneur de l'OM.

« J'ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus »

Selon lui, Adrien Rabiot et Mason Greenwood méritaient largement d'être parmi ces nominés avec leurs bonnes performances de la saison à l'OM : « C'est énervant, j'ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose », a précisé De Zerbi. Le message est passé...