Greenwood - OM : Le malaise annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un remarquable doublé mardi soir avec l’OM sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a rappelé à quel point il était devenu indispensable dans le secteur offensif de Roberto De Zerbi. Mais le coach italien de l’OM a malgré tout tenu à recadrer son joueur après le match, et Daniel Riolo a réagi en direct sur RMC en évoquant un léger malaise autour du cas Greenwood.

L’OM a réussi un joli coup en allant s’imposer in-extremis sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise mardi soir en Ligue des Champions (3-2), et Mason Greenwood s’est une nouvelle fois montré à son avantage en inscrivant un doublé. L’attaquant anglais continue donc d’impressionner cette saison avec l’OM, mais Roberto De Zerbi n’est pas encore totalement emballé par Greenwood et l’a fait savoir en conférence de presse d’après-match.

« Il doit faire un effort… » « Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position », a lâché l’entraîneur italien de l’OM au sujet de Mason Greenwood. Des propos qui ont interpellé Daniel Riolo.