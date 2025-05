Greenwood : Le buzz sur TikTok !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le but libérateur. Alors que l’OM était tenu en échec en Normandie la semaine dernière, Mason Greenwood permettait à l’Olympique de Marseille de souffler en validant son billet pour la prochaine Ligue des champions. Une frappe lointaine qui a été considérablement visionnée sur la toile et plus particulièrement sur le réseau social TikTok.

A l’approche du terme du temps réglementaire sur la pelouse du Stade Océane samedi dernier, Mason Greenwood prenait les choses en main et donnait l’avantage à l’OM contre Le Havre en décochant une frappe lourde à l’extérieur de la surface à la 85ème minute de jeu. Ce fut le 19ème but de Greenwood en Ligue 1 cette saison.

Mason Greenwood délivre l’OM au Havre !

Amine Gouiri a parachevé la victoire de l’OM grâce à une réalisation à la 99ème minute de jeu. De quoi engendrer l’euphorie des joueurs, de Roberto De Zerbi ainsi que de son staff qui ont célébré cette victoire synonyme de qualification en Ligue des champions avec leurs supporters. Et il se trouve que le but de Mason Greenwood en a choqué plus d’un… sur les réseaux sociaux.

14M de vues sur TikTok pour le but de Greenwood

Le coup de canon de Mason Greenwood a été visionné 14M de fois sur TikTok pour 1M de likes sur le compte de la Ligue 1 McDonald’s. L’attaquant anglais a donc atteint la barre des 20 buts marqués pour sa première saison à l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si Greenwood restera dans la cité phocéenne cet été au vu du feuilleton autour de son avenir.