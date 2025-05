L'OM perd Greenwood ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une saison de prêt à Getafe et un exercice dans la cité phocéenne, Mason Greenwood pourrait être amené à quitter l'Olympique de Marseille à l'intersaison. Et ce ne seraient pas les intérêts qui manqueraient puisqu'en Espagne, le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid se tiendraient prêts à toute éventualité.

Avec 19 buts marqués en Ligue 1 pour sa première saison à l'OM et à une journée de la clôture du championnat, Mason Greenwood a divisé pendant cet exercice en raison de ses performances mitigées. Toutefois, ses réalisations ont été précieuses pour l'équipe de Roberto De Zerbi de valider son ticket pour la prochaine campagne de Ligue des champions.

Greenwood a le mal du pays et souhaite retrouver le foot anglais ?

Buteur contre Le Havre samedi dernier (3-1), Mason Greenwood a été recruté pour 31,6M€ en juillet 2024. Ces derniers temps, une source au Sun a confié la semaine dernière que l'enfant de Manchester United avait le mal du pays après des expériences à l'OM et à Getafe. Le journaliste Graeme Bailey confirme que des clubs anglais s'intéresseraient à son profil malgré le fait qu'il soit en exil à cause de ses agissements violents et de viol envers sa compagne Harriet Robson.

Le Barça et l'Atletico de Madrid intéressés ?

A en croire le journaliste de TBR Football, Mason Greenwood ferait tourner quelques têtes de l'autre côté des Pyrénées. Le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid garderaient un oeil sur l'évolution de sa situation. Reste désormais à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Greenwood pendant le mercato estival.