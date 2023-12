Grand retour à l’OM, il va régler un problème pour Gattuso

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso va devoir faire sans ses deux latéraux pour la rencontre face à Montpellier. Renan Lodi, pour accumulation de cartons jaunes, et Jonathan Clauss, expulsé face à Lorient, seront privés du déplacement dans l'Hérault. Peu de choix s'offrent à l'entraineur de l'OM sur le flanc gauche, ce qui pourrait profiter au revenant Pape Gueye.

Les problèmes s'accumulent pour Gennaro Gattuso. Déjà privé de Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia, Joaquin Correa et Iliman Ndiaye face à Lorient, le coach de l'OM devra faire face à deux nouvelles absences face à Montpellier (le 20 décembre) puisque Renan Lodi et Jonathan Clauss seront suspendus. Si Amir Murillo devrait remplacer l'international français à droite, c'est beaucoup plus flou à gauche.

L'OM n'a pas d'arrière gauche remplaçant

Quand Renan Lodi est absent, Amir Murillo et Jonathan Clauss dépannent à gauche. Problème, Clauss manquera la même rencontre que Lodi et Gennaro Gattuso n'a pas l'embarras du choix. Dans son 3-4-1-2 actuel, Emran Soglo peut postuler pour remplacer le Brésilien mais l'entraineur de l'OM ne semble pas lui faire confiance. Alors, il pourrait s'inspirer de Jorge Sampaoli.

Pape Gueye titulaire à gauche ?

Lors de son passage à l'OM, le volcanique entraineur argentin avait fait parler de lui en titularisant Pape Gueye en tant qu'arrière gauche. Tout juste revenu de sa suspension de 4 mois, le Sénégalais entre dans les plans de Gennaro Gattuso qui pourrait donc lui faire appel afin de résoudre un sérieux problème.