Gouiri : La performance intolérable à l’OM !

Avec le départ d’Elye Wahi, vendu à l’Eintracht Francfort cet hiver, l’OM s’est mis en quête d’un nouvel attaquant. L’heureux élu a été trouvé du côté de Rennes avec le recrutement d’Amine Gouiri pour environ 20M€. Mais voilà qu’à peine arrivé à Marseille, l’Algérien n’aurait pas manqué de recevoir un coup de pression de la part de Medhi Benatia.

A 24 ans, Amine Gouiri connait déjà son 4ème club en Ligue 1. Après l’OL, Nice et Rennes, l’Algérien a débarqué à l’OM. Le club parfait pour exprimer tout son talent ? Les promesses ont été grandes avec l’attaquant olympien, mais il n’a jamais réellement réussi à confirmer alternant entre le très bon et le très mauvais. Mais voilà que ça, Medhi Benatia n’en veut plus avec Gouiri.

« Je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen »

Du côté de l’OM, on attend le meilleur d’Amine Gouiri. Et Medhi Benatia n’a pas manqué de lui faire savoir comme il l’a révélé à L’Equipe : « On en a discuté avec Amine avant qu’il n’arrive et je l’ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça : « Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen et accepter les limites que tu te mets » ».

« L’environnement parfait » pour Gouiri ?

« Il l’a dit, il a sans doute trouvé l’environnement parfait pour sentir cette pression », a poursuivi Medhi Benatia. Rendez-vous maintenant sur le terrain pour voir si avec l’OM, Amine Gouiri réussira à jouer au haut niveau et surtout à le faire avec constance.