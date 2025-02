Gouiri à l’OM : Gros coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dès son arrivée à l’OM au cours du mercato hivernal, Amine Gouiri a eu droit à un coup de pression de la part de Medhi Benatia qui s’est montré très cash sur les attentes qu’il avait avec l’attaquant algérien. Et Gouiri a déjà apporté des éléments de réponse en livrant deux grosses performances pour ses débuts sous le maillot de l’OM.

L’OM a renouvelé une partie de son secteur offensif cet hiver, avec le départ d’Elye Wahi remplacé par Amine Gouiri. Ce dernier, arrivé en provenance du Stade Rennais pour 20M€, comptabilise déjà 3 passes décisives en seulement deux matchs disputés sous ses nouvelles couleurs. Il faut dire que Gouiri, dès son arrivée à l’OM, a eu droit à un coup de pression assez particulier…

Benatia a mis la pression

Dans un entretien accordé à L’EQUIPE la semaine dernière, Medhi Benatia révélait un entretien assez cash avec Amine Gouiri au moment de son arrivée à l’OM : « On en a discuté avec Amine avant qu'il n'arrive et je l'ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça : ‘avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets.’ Il l'a dit, il a sans doute trouvé l'environnement parfait pour sentir cette pression », confiait le directeur du football de l’OM.

La réponse de Gouiri sur le terrain

Dimanche soir, après sa performance XXL à Angers avec l’OM, Gouiri a livré son ressenti sur son intégration: « Je me sens très bien, j’ai été très bien accueilli par tout le monde. C’est vrai que je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. Que ce soit devant, en 10 ou à gauche, il me demande de prendre du plaisir et de faire parler mon instinct dans les 30 derniers mètres. Mon but est de reproduire ce genre de performances. Je bosse tous les jours à l’entraînement pour reproduire ce genre de performances chaque weekend. Et ici je suis dans les meilleures conditions pour être régulier. L’état d’esprit, la mentalité, on veut toujours gagner. Ça se ressent. On est une famille. Le staff, les joueurs… Tout le monde est ensemble. Ça se ressent sur le terrain », indique l’attaquant algérien.