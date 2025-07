Giroud fracassé, le fiasco à l'OM !

12 ans après, voilà Olivier Giroud de nouveau en Ligue 1 ! Après son exil aux Etats-Unis, le champion du monde 2018 a décidé de revenir en Europe et en France, s'engageant avec le LOSC. Mais voilà que le pari avec le buteur de 38 ans est loin d'emballer Pierre Ménès, qui s'inquiète même de possibles répercussions négatives comme cela est déjà arrivé à l'OM.

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a commenté cette arrivée d' Olivier Giroud au LOSC . loin d'être optimiste pour le champion du monde 2018, le journaliste a confié : « Je n'y crois pas. On sait ce que ça donne en France quand des champions du monde reviennent à la compétition et que ça ne va pas pour eux. Ils se font fracasser ».

« On l'a vu avec Leboeuf et Lizarazu à l'OM »

Et pour appuyer ses propos, Pierre Ménès a rappelé ce qui est arrivé à Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu à l'OM : « On l'a vu avec Leboeuf et Lizarazu à l'OM par exemple. Si Giroud enchaine les prestations incipides, j'ai peur qu'on le déboulonne de son piédestal ».