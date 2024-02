Gattuso évoque un grand changement à l’OM

Hugo Chirossel

Alors que l’OM a obtenu de bons résultats en évoluant en 3-5-2, Gennaro Gattuso a décidé de repasser en 4-3-3, son système préférentiel, lors des rencontres face à l’AS Monaco et l’OL. Un sujet évoqué par le technicien italien ce jeudi en conférence de presse, qui estime que le problème des Olympiens n’est pas une question de système.

Avec quatre victoires consécutives au cours du mois de décembre, l’OM avait réussi à se rapprocher des places européennes au classement de la Ligue 1. Des succès obtenus en 3-5-2, un système dont ne raffole pas Gennaro Gattuso, qui a décidé de repasser en 4-3-3, face à l’AS Monaco (2-2) et dimanche dernier contre l’OL (1-0). Si l’OM semblait plus performant avec une défense à 5, le technicien italien estime que le problème de son équipe ne provient pas du système.

« Ce n'est pas vraiment une question de système de jeu »

« Demain, on pourrait opter pour le 3-5-2, on verra. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas vraiment une question de système de jeu, ce n'est pas là le problème actuel. C'est vraiment une question de rythme, de volonté, de trouver une identité. Ce n'est pas une question de jouer avec une défense à trois ou à quatre. C'est vraiment à nous de réussir à être plus une équipe », a déclaré Gennaro Gattuso en conférence de presse, à la veille de la réception de Metz.

« Je l'ai déjà utilisé par le passé, et peut-être que je le ferai à nouveau à l'avenir »