Gattuso désigne un gros problème à l’OM

Arrivé en septembre dernier après le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a récupéré un OM en pleine crise institutionnelle et qui sortait d’une élimination en troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Un échec qui selon lui a, encore aujourd’hui, un impact sur ses joueurs, qui semblent avoir du mal à être constants tout au long d’une rencontre.

Grâce à ses quatre victoires et son match nul obtenu au cours du mois de décembre, l’OM a un peu limité la casse après son très mauvais début de saison. Les Olympiens ne sont plus qu’à quatre points de la quatrième place, qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais malgré ces résultats positifs, Gennaro Gattuso n’a pas toujours été satisfait de la prestation de ses joueurs.

« A la première chose de travers, tu perds le fil »

En effet, l’OM a souvent semblé avoir du mal à performer tout au long d’une rencontre et a tendance à baisser en intensité, comme cela a pu être le cas lors de la victoire à Lorient (2-4). Gennaro Gattuso n’avait pas vraiment apprécié la deuxième mi-temps de ses joueurs et l’avait fait savoir à l’issue de la rencontre. Une inconstance qui est due à un problème mental selon le technicien italien et notamment aux conséquences de l’élimination en troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos.

« C'est un défaut que l'on traîne et sur lequel on travaille »