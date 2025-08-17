«Fils de p*te» : Ça dégénère entre les joueurs de Roberto De Zerbi dans le vestiaire de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a connu une soirée tumultueuse après sa défaite face au Stade Rennais (0-1) vendredi. Les tensions ont éclaté dans le vestiaire, avec une confrontation musclée entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi a dû intervenir pour apaiser les esprits, rappelant l'importance de la cohésion d'équipe.

L’OM a raté sa reprise en s’inclinant vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), malgré sa supériorité numérique suite à l’expulsion d’Abdelhamid Aït Boudlal à la 31e minute. Une défaite qui pourrait laisser des traces. Les murs ont tremblé après la rencontre dans le vestiaire marseillais, certains joueurs (Geronimo Rulli, Léo Balerdi, et Pierre-Emile Hojbjerg) haussant le ton pour dénoncer le visage affiché par l’équipe. Ciblé par les critiques, Jonathan Rowe ne s’est pas laissé faire.

Ça chauffe dans le vestiaire Comme l’a révélé RMC samedi, l’ailier anglais a répliqué, ne souhaitant être accusé de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts. S’en est suivie une explication musclée avec Adrien Rabiot, les deux joueurs se retrouvant front contre front. Roberto De Zerbi aurait alors ramené le calme en reprenant la parole. « Si Adri te dit quelque chose, c'est pour t'aider ou t'attaquer ? Dis la vérité », aurait alors lâché le traducteur du technicien italien, rapporté par L’Équipe.