«Extraordinaire» : Le retour qui enflamme le vestiaire de l’OM !

Samedi soir, l’OM poursuivait sa préparation avec la venue du Séville FC à Marseille. L’occasion pour les joueurs de Roberto De Zerbi de faire leur retour au Stade Vélodrome pour la première fois depuis la fin de la saison dernière. Un accueil bouillant à d’ailleurs été réservé aux olympiens de quoi enthousiasmer le vestiaire de l’OM, à commencer par Pierre-Emile Hojbjerg.

Après quelques mois d'attente, l'OM était de retour au Stade Vélodrome samedi soir à l'occasion du match amical contre le Séville FC (1-1). Et l'enceinte marseillaise était déjà bouillante pour cette affiche d'avant saison, ce qui impressionne Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg s'enflamme pour le retour au Vélodrome « Oui, très. On en parlait déjà hier. On avait entendu que le stade serait quasiment plein. C’est une grande fierté, un honneur et une source de motivation de retrouver ce stade dans une telle ambiance. Je sais qu’on est encore en préparation, mais jouer à domicile dans un cadre pareil, ça donne vraiment de l’énergie en plus », confie-t-il en zone mixte avant de revenir plus en détails sur l’ambiance dans le stade Vélodrome.