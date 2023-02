Equipe de France : Deschamps prépare une énorme surprise à l’OM

Pierrick Levallet

En grande forme ces derniers temps, Valentin Rongier commence de plus en plus à frapper à la porte de l'Équipe de France. Didier Deschamps suivrait d'ailleurs avec attention l'évolution du joueur de l'OM. En novembre dernier, il était déjà tout proche de rejoindre les Bleus. Et il pourrait avoir l'occasion de se montrer ce dimanche contre le PSG.

Prolongé jusqu’en juin 2026, Valentin Rongier s’est enfin imposé comme un élément important à l’OM. Capitaine du onze d’Igor Tudor, le milieu de terrain fait preuve d’une régularité surprenante. Ses prestations ne passent pas inaperçues en Ligue 1. Igor Tudor continue de lui accorder sa pleine confiance. Valentin Rongier a d’ailleurs également attiré l’attention de Didier Deschamps.

Rongier a failli aller au Qatar avec l’Équipe de France

Selon les informations de La Provence , Didier Deschamps suivrait attentivement les performances de Valentin Rongier. Le sélectionneur de l’Équipe de France l’aurait d’ailleurs préconvoqué dans sa liste de 55 joueurs pour la Coupe du monde. « Valentin ne l’a pas crié sur tous les toits, il était heureux mais est resté humble car il ne s’agissait que d’une préconvocation. Mais il a l’équipe de France dans un coin de sa tête » a d’ailleurs confié Baptiste, le frère du joueur de l’OM.

Deschamps pourrait appeler Rongier