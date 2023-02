Face au spectre Pogba, Deschamps prévient un cadre de l'équipe de France

La rédaction

La Coupe du Monde 2022 de la France a d’abord été marquée par le nombre important de cadres de l’équipe de France qui se sont blessés à l’aube du rendez-vous planétaire. Kanté, Kimpembe, Benzema, Nkunku et Pogba pour ne citer qu’eux ont manqué ce mondial à cause d’une blessure. Si aujourd’hui, la plupart sont remis, Didier Deschamps semble encore marqué par le spectre des blessures, et a prévenu l’un des leaders au Qatar, Adrien Rabiot.

Auteur d’une prestation moyenne avec son équipe de la Juventus de Turin jeudi soir au stade de la Beaujoire face à Nantes (3-0) lors des seizièmes de finale de la Ligue Europa, Adrien Rabiot s’est arrêté en zone mixte pour analyser la prestation de son équipe. Le « Duc » revit depuis plusieurs mois, pour son plus grand bonheur, et celui du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

« Je me sens bien »

Dans les couloirs de la Beaujoire, Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus a évoqué son bon début de saison, tant avec la Vieille Dame qu'avec les Bleus au micro de RMC Sport : « Je me sens bien. J’ai fait un bon début de saison, j’ai fait une bonne Coupe du Monde et je suis revenu avec les mêmes intentions. Ça se passe bien sur le plan personnel, je suis content. Il y a l’équipe de France qui arrive, le coach Didier Deschamps était là, on a discuté un petit peu. »

« Il m'a dit de ne pas me blesser »