Eden Hazard à Marseille : Le secret d’un coup de génie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de porter le maillot de Chelsea et du Real Madrid, c’est avec celui du LOSC qu’Eden Hazard. Joueur des Dogues de 2007 à 2012, le Belge a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, dégoûtant les clubs adverses. L’OM peut d’ailleurs en témoigner, ayant été victime lors de la saison 2011-2012 d’un but sensationnel de Hazard, qui s’en souvient encore très bien.

Parmi les images que l’on retient d’Eden Hazard au LOSC, il y a bien évidemment ce but sensationnel face à l’OM. Peu habitué aux frappes de loin, le Belge avait surpris tout le monde et dégainant à longue distance et ça a fait mouche. Un geste inattendu et fatal à l’OM expliqué d’ailleurs par Hazard.

« Je joue à l’instinct, je ne calcule pas » Invité de Zack En Roue Libre, Eden Hazard est revenu sur son but face à l’OM, confiant alors : « Je te dis, je joue à l’instinct, je ne calcule pas. Eden Hazard, jamais il tire de là normalement. Mais là j’ai tiré au pif. C’est pour ça à la fin que ma réaction c’est waouh. J’en ai mis 2-3 des belles frappes. Un footballeur, quand il joue à l’instinct, souvent ça fait mouche ».