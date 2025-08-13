Eden Hazard à Marseille : Le secret d’un coup de génie !

Avant de porter le maillot de Chelsea et du Real Madrid, c’est avec celui du LOSC qu’Eden Hazard. Joueur des Dogues de 2007 à 2012, le Belge a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, dégoûtant les clubs adverses. L’OM peut d’ailleurs en témoigner, ayant été victime lors de la saison 2011-2012 d’un but sensationnel de Hazard, qui s’en souvient encore très bien.
Parmi les images que l’on retient d’Eden Hazard au LOSC, il y a bien évidemment ce but sensationnel face à l’OM. Peu habitué aux frappes de loin, le Belge avait surpris tout le monde et dégainant à longue distance et ça a fait mouche. Un geste inattendu et fatal à l’OM expliqué d’ailleurs par Hazard.
« Je joue à l’instinct, je ne calcule pas »
Invité de Zack En Roue Libre, Eden Hazard est revenu sur son but face à l’OM, confiant alors : « Je te dis, je joue à l’instinct, je ne calcule pas. Eden Hazard, jamais il tire de là normalement. Mais là j’ai tiré au pif. C’est pour ça à la fin que ma réaction c’est waouh. J’en ai mis 2-3 des belles frappes. Un footballeur, quand il joue à l’instinct, souvent ça fait mouche ».
« C’est le match où il faut être bon »
« La même réaction que Zizou sur le retourné de CR7 ? C’est ça. Pourquoi il fait ça ? Ah bah il le fait. Il ne réfléchit pas en fait. Ma carrière à Lille ne se résume pas qu’à ce but, mais le but à Marseille, en plus au Vélodrome, Canal+, 21h le dimanche, c’est le match où il faut être bon. C’est un match comme ça aussi qui marque les esprits », a poursuivi Hazard.