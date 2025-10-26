Du jamais vu à l’OM, Medhi Benatia se fait recadrer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, l’OM s’est donc incliné sur la pelouse du RC Lens (2-1). Malgré cette défaite, Medhi Benatia retenu énormément de positif dans les rangs olympiens. Il a notamment expliqué n’avoir jamais vu l’OM jouer pendant les 20 premières minutes. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès, qui a alors repris de volée le dirigeant de l’OM.

L’OM a perdu face au RC Lens, mais pour Medhi Benatia, il y a aussi eu du très bon. C’est ainsi que le directeur du football olympien a fait savoir : « Quand je regardais les vingt premières minutes, c’est peut-être les vingt plus belles avec le ballon depuis que je suis au club. J’ai félicité le coach pour ça, et même pour la première mi-temps dans son ensemble ».

« C’est du déni total » Mais voilà que ces propos de Medhi Benatia n’ont clairement pas plu à Pierre Ménès. Répondant au Marocain, le journaliste sportif a écrit sur X : « T’es content 20 minutes . Le problème c’est qu’on match en dure 90. C’est du déni total ».