Du jamais vu à l’OM, Medhi Benatia se fait recadrer !

Ce samedi soir, l’OM s’est donc incliné sur la pelouse du RC Lens (2-1). Malgré cette défaite, Medhi Benatia retenu énormément de positif dans les rangs olympiens. Il a notamment expliqué n’avoir jamais vu l’OM jouer pendant les 20 premières minutes. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès, qui a alors repris de volée le dirigeant de l’OM.
L’OM a perdu face au RC Lens, mais pour Medhi Benatia, il y a aussi eu du très bon. C’est ainsi que le directeur du football olympien a fait savoir : « Quand je regardais les vingt premières minutes, c’est peut-être les vingt plus belles avec le ballon depuis que je suis au club. J’ai félicité le coach pour ça, et même pour la première mi-temps dans son ensemble ».
« C’est du déni total »
Mais voilà que ces propos de Medhi Benatia n’ont clairement pas plu à Pierre Ménès. Répondant au Marocain, le journaliste sportif a écrit sur X : « T’es content 20 minutes . Le problème c’est qu’on match en dure 90. C’est du déni total ».
Benatia satisfait par « le contenu » !
Medhi Benatia a donc voulu retenir du positif de cette défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens. « Quand tu sors de ces trois ou quatre derniers jours, avec le contenu que les joueurs ont été capables de mettre, aussi bien sur la première mi-temps contre le Sporting qu’aujourd’hui face à un bel adversaire — une équipe qui court beaucoup, qui se projette bien, qui est agressive —, on a vraiment fait de belles choses. Et tu ressors avec deux défaites… c’est dur, c’est compliqué. Mais je pense qu’il faut regarder aussi le contenu. En tout cas, pour ma part, je regarde le contenu », a notamment confié Benatia.