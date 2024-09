Désillusion pour l’OM, un joueur de De Zerbi balance cash

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Strasbourg dimanche soir, l’OM a concédé sa première défaite depuis le début de la saison (1-0). Un coup d’arrêt pour Roberto De Zerbi et ses hommes, qui s’explique par un manque d’engagement selon Neal Maupay, estimant cependant que ce revers est une « bonne piqûre de rappel ».

Il aura fallu attendre la sixième journée de championnat pour voir l’OM concéder sa première défaite de la saison. Les Olympiens sont revenus bredouilles de leur déplacement sur la pelouse de Strasbourg dimanche soir (1-0). Une rencontre parfaitement préparée tactiquement par les Strasbourgeois et leur entraîneur Liam Rosenior, qui ont dominé l’OM et décroché leur deuxième victoire de la saison.

« C’est une bonne piqûre de rappel »

« Comme disait l'un de vos anciens entraîneurs, si je peux le citer, Marcelo Bielsa disait qu'on apprend dans la défaite. On va tirer une leçon importante ce soir, cette journée sera déterminante pour notre parcours », a déclaré Roberto De Zerbi après la rencontre. Comme l’entraîneur de l’OM, Neal Maupay estime lui aussi que cette défaite est un bon avertissement pour lui et ses coéquipiers : « On a raté notre première mi-temps dans l’engagement, avec ou sans ballon. Strasbourg a été plus agressif et après c’est compliqué de courir derrière le score. C’est une bonne piqûre de rappel. »

« On n’a pas fait ce qu’il fallait »

« On sait que la saison est longue et qu’il y aura des moments difficiles. On a eu peu d’occasions, mais le gardien a fait de bons arrêts. Ils en ont profité, c’est une très bonne équipe. Le coach nous avait mis en garde en début de semaine, on était prêts, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait. Ça nous coupe dans notre élan. On est puni », a ajouté Neal Maupay en zone mixte, dans des propos relayés par Football Club Marseille. L'OM aura l'occasion de se relancer dès vendredi prochain à l'occasion de la réception d'Angers, pour le compte de la septième journée de Ligue 1.