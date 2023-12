Deschamps en remet une couche sur les problèmes à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'AS Monaco et l'OM, Didier Deschamps a vu la situation sécuritaire se dégrader au fil des années. Aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, il a observé les incidents en marge de la rencontre entre l'OM et l'OL ou encore la mort de ce supporter à Nantes. Une situation qui ne fait qu'empirer selon lui.

Les polémiques et les incidents sont nombreux en Ligue 1 cette saison. Le dernier en date, la mort d'un supporter nantais par un conducteur de VTC juste avant la rencontre face à l'OGC Nice. Quelques jours auparavant, le choc entre l'OM et l'OL avait dû être annulé suite au caillassage du bus lyonnais et à la blessure de son entraîneur Fabio Grosso. Des scènes qui ont exaspéré de nombreux acteurs du football français, notamment Didier Deschamps.

« Le football n’est pas épargné »

Passé par l'OM, Didier Deschamps observe depuis plusieurs années cette violence aux abords des stades. « À l’époque, des clubs paisibles voyaient poindre certaines dérives. Il suffit parfois d’un mauvais exemple pour donner de mauvaises idées à d’autres. Après, le football est le reflet de la société. Pourquoi on n’y retrouverait pas ce qu’on retrouve dans la vraie vie ? Ça me semble logique. Le football n’est pas épargné » a confié le sélectionneur de l'équipe de France.

« Il y a des endroits en France où ça s’est nettement dégradé »