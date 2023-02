Deschamps débarque à l'OM, c'est inattendu

Thibault Morlain

Ce dimanche, l'OM affronte le PSG au Vélodrome pour le choc de la 25ème journée de Ligue 1. Et il y aura du beau monde présent dans les tribunes de l'enceinte marseillaise. En effet, on devrait notamment voir le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. S'il n'est clairement pas un inconnu du côté de l'OM, sa présence reste pour le moins inattendue. Explications.

Il y a quelques jours, l'OM et le PSG s'affrontaient en Coupe de France et les Phocéens s'étaient imposés (2-1). L'heure est à la revanche et cette fois, c'est en Ligue 1 que les deux rivaux vont s'affronter ce dimanche. Un choc au Vélodrome qui promet un très beau spectacle. Ça attire forcément du monde et Didier Deschamps devrait notamment répondre présent.

Deschamps sera là pour OM-PSG

Ancien joueur de l'OM, mais aussi ancien entraîneur du club phocéen, Didier Deschamps va donc revenir sur ses terres ce dimanche. Comme l'explique La Provence, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France sera donc présent dans les tribunes du Vélodrome pour assister à cette rencontre entre l'OM et le PSG.

Le voir au Vélodrome, c'est rare

Voir Didier Deschamps au Vélodrome, c'est loin d'être habituel malgré le lien entre l'OM et le natif de Bayonne. En effet, depuis son départ du club phocéen en 2012, il n'était jamais revenu au Vélodrome pour venir voir l'OM. Deschamps était tout de même venu dans l'enceinte phocéenne avec l'équipe de France à l'occasion de l'Euro 2016 et d'un match amical contre la Côte d'Ivoire il y a quasiment un an de cela.