Des intrus à l'OM, l'annonce choc !

Dernièrement, Pablo Longoria a regretté de voir autant d'informations sur l'OM fuiter dans la presse. Interrogé sur le sujet, Christophe Bouchet a affirmé qu'il avait eu le même problème lors de son mandat en tant que président. D'après lui, le problème est qu'il y a trop d'intrus qui passent à la Commanderie.

«On ne sait pas toujours qui c'est»

« Maintenant, distinguer le centre d'entraînement du QG, pourquoi pas. La Commanderie est un endroit formidable, mais un endroit duquel on peut sonder beaucoup de choses. Ce ne sont pas que les salariés, mais tous les gens qui passent. L'OM reste un club familial, même s'il l'est de moins en moins. Vous allez avoir le copain du copain qui passe, mais on ne sait pas toujours qui c'est. Il faut resserrer le dispositif, c'est clair », a conclu Christophe Bouchet, patron de l'OM entre 2002 et 2004.