Rabiot : La grosse demande après l’OM

Interrogé par Le Phocéen, Adrien Rabiot n’a pas souhaité en dire plus sur son avenir et s’il sera, ou non, toujours un joueur de l’OM la saison prochaine. Quand il lui a été demandé ce qu’on pouvait lui souhaiter pour la suite, l’international français a répondu gagner la Ligue des Nations avec l’équipe de France et passer de bonnes vacances, « et pour le reste, on verra bien ».

À l’approche de l’ouverture du mercato estival, plusieurs dossiers importants ne sont pas encore bouclés à l’OM. L’incertitude est toujours présente concernant l’avenir de Roberto De Zerbi, ainsi que celui d'Adrien Rabiot, qui à son arrivée en septembre dernier s’est engagé jusqu'en juin 2026.

« Gagner la Ligue des Nations » et « passer de bonnes vacances » Au micro de Canal+, l'international français (50 sélections) a laissé planer le doute. « Je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine », a répondu Adrien Rabiot. Un moyen de « respecter tout le monde », a-t-il précisé dans un entretien accordé au Phocéen.