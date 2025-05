Benzema : La dédicace qui fait du bruit à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Formé à la même école, à savoir l’académie lyonnaise, Amine Gouiri a pris exemple au fil de sa formation et au début de sa carrière sur Karim Benzema. L’attaquant de l’OM a récemment signé un retourné qui lui a valu le trophée UNFP du but de la saison et les félicitations de Benzema. Un commentaire qui a fait réagir le buteur de l’Olympique de Marseille.

Karim Benzema fait partie de la discussion des meilleurs attaquants français de l’histoire. Il est le seul à s’être imposé sur la durée dans ce qui est considéré comme le plus grand club du monde : le Real Madrid, vainqueur de 15 Ligues des champions, rien que ça. Capitaine de cette équipe en 2021/2022 qu’il a amené sur le toit de l’Europe avec ses 15 buts en 12 matchs de Ligue des champions, Benzema raflait dans la foulée le Ballon d’or.

«Des joueurs qui m’inspirent, j’avais un joueur que j’aimais beaucoup : Benzema» Attaquant complet au service du collectif comme le démontraient ses associations avec Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr au Real Madrid, Karim Benzema a été une source d’inspiration pour Amine Gouiri. L’attaquant formé à l’OL, à l’instar du « KB9 », a déclaré sa flamme à l’ancien international français par le biais de Free Foot. « Des joueurs actuels auxquels je me compare, des joueurs qui m’inspirent ? Actuellement, je ne me compare à personne. Après des joueurs qui m’inspirent, j’avais un joueur que j’aimais beaucoup : Benzema ».