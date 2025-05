«Des catastrophes» à l'OM, Riolo se lâche !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire au Havre ce samedi soir, l'OM s'est garanti une place dans le podium de la Ligue 1 à l'issue de cette saison. Par conséquent, le club emmené par Roberto De Zerbi disputera la prochaine Ligue des Champions. Mais avant de réussir cet exploit, l'OM est passé par tous les états, comme l'a souligné Daniel Riolo.

Pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria avait rendez-vous avec Le Havre au stade Océane. Et les hommes de Roberto De Zerbi l'ont emporté (1-3). Grâce à ce succès, l'OM conserve sa deuxième place en championnat, comptant 62 points. Alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer cette saison, la bande à Leonardo Balerdi a une unité d'avance sur l'AS Monaco (61) et cinq points de plus que l'OGC Nice, le LOSC et Strasbourg (57). Ainsi, l'OM est assuré de finir le podium de la Ligue 1, une position qui lui offre un ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

L'OM a eu une saison agitée

Alors que l'OM a assuré sa place pour la Ligue des Champions 2025-2026, Daniel Riolo est revenu sur sa saison mouvementée, rappelant que les hommes de Roberto De Zerbi ont eu des hauts et des bas avant de remplir leur objectif principal.

«La saison c'est un film avec des hauts, des bas...»

« Les tensions à la Commanderie et les ritiro en Italie de l'OM ? La saison c'est un livre, un film avec des hauts, des bas, des feuilletons, du drame, des catastrophes. Tout ! », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir.