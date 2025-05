Le PSG annonce l'arrivée de plusieurs phénomènes !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance à certains cracks du centre de formation, notamment à Senny Mayulu, Axel Tape et Ibrahim Mbaye. Pour le déplacement de ce samedi soir à Montpellier, le coach du PSG a convoqué quatre nouvelles pépites : Martin James, Wassim Slama, Noham Kamara et Quentin Ndjantou. D'après Gonçalo Ramos, le PSG a la chance d'avoir de nombreux phénomènes dans son effectif.

MHSC-PSG : Luis Enrique a convoqué 4 pépites

Après la qualification en finale de la Ligue des Champions, acquise ce mercredi soir face à Arsenal, Luis Enrique a décidé de reposer sept cadres de son groupe : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Fabian Ruiz. Et alors qu'Ousmane Dembélé a été ménagé pour Montpellier-PSG, l'Espagnol a convoqué quatre petits nouveaux pour compenser toutes ces absences : Martin James, Wassim Slama, Noham Kamara et Quentin Ndjantou. Si le défenseur central de 18 ans à été le seul à avoir participé au succès du PSG à la Mosson ce samedi soir, Gonçalo Ramos a quand même encensé tous les cracks ayant fait le voyage avec le groupe.

«Ils sont super»

« Le turnover et la présence de nombreux jeunes auraient pu vous fragiliser... Oui, tout le monde doit profiter du temps de jeu qu'on lui accorde. Que ce soit les titis ou les joueurs qui ne jouent pas beaucoup les autres types de matches. Ils en ont profité aujourd'hui. (...) Les jeunes ont-ils saisi leur chance ce soir ? Oui, ils sont super. Ils doivent profiter de ces moments-là, pour la saison prochaine, et essayer, au jour le jour, de gagner de plus en plus de temps de jeu », s'est enflammé Gonçalo Ramos dans des propos rapportés par L'Equipe.