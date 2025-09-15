Départ au Real Madrid : Un joueur de l’OM fait une annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu, l’OM ne pourra pas compter sur Nayef Aguerd mardi face au Real Madrid, pour le compte de la première journée de Ligue des champions. Sur les réseaux sociaux, l’international marocain a annoncé qu’il ne se rendrait pas dans la capitale espagnole avec ses coéquipiers, en raison d’un protocole « commotion cérébrale » après un coup reçu vendredi contre Lorient (4-0).

Après avoir fait ses débuts avec l’OM vendredi dernier lors de la victoire face à Lorient (4-0), Nayef Aguerd (29 ans) connaît un premier coup d’arrêt. Buteur contre les Merlus, l’international marocain (56 sélections) a été victime d’un choc à la tête qui va le priver du déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi pour la première journée de Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle il a été contraint de déclarer forfait, comme il l’a confirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Je ne pourrai pas me rendre à Madrid avec mes coéquipiers » « Chers supporters, suite à un choc lors du dernier match contre Lorient, un protocole “commotion cérébral” a été mis en place comme le stipule le règlement. Par conséquent, je ne pourrai pas me rendre à Madrid avec mes coéquipiers. Je serai de tout cœur derrière eux pour cette première journée de Ligue des champions ! Je vous remercie une nouvelle fois de l’accueil magnifique que vous m’avez réservé et serai demain, le premier supporter de l’OM ! », a déclaré Nayef Aguerd.