«Dégoûté que ça se termine» : Coup de tonnerre, l’OM va s’en débarrasser !

Fabrizio Ravanelli, revenu à l'OM en 2024 comme conseiller institutionnel et sportif, est sur le point de quitter le club. Cette séparation imminente serait notamment due à des tensions internes selon les informations de La Provence. Déçu par cette issue, l’Italien ne comprend pas cette décision à en croire son entourage.
De retour à l’OM à l’été 2024 en tant que conseiller institutionnel et sportif, Fabrizio Ravanelli se fait bien discret depuis quelques mois. Il était pourtant difficile de ne pas remarquer l’Italien dans la foulée de sa nomination, apparaissant à chaque événement officiel du club. Selon La Provence, son départ est aujourd’hui inéluctable.
« Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe ? »
Fabrizio Ravanelli n’est plus en odeur de sainteté à l’OM, les deux parties étant proches de la séparation. Selon La Provence, le dirigeant était de passage dans la cité phocéenne au début du mois pour honorer un rendez-vous avec l’état-major phocéen au sujet de sa rupture de contrat. Selon l’un de ses proches, rapporté par le quotidien régional, Ravanelli est marqué par cette fin précipitée : « Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? »
Les raisons du départ de Ravanelli…
Comment expliquer le départ de Fabrizio Ravanelli un peu plus d’un an après son retour à l’OM ? Selon La Provence, la montée en puissance de Medhi Benatia serait l’une des causes, le Marocain n’imaginait pas collaborer avec un homme qu’il n’avait pas choisi. En interne, certains accusent également le dirigeant italien de jouer un double jeu à travers sa proximité avec le groupe.