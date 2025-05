De Zerbi - OM : Jérôme Rothen annonce un clash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une réunion aux Etats-Unis avec tout l'état-major de l'OM, Il a été convenu que Roberto De Zerbi poursuivrait l'aventure. Le technicien italien a donc décidé de rester à Marseille ce qui est une bonne nouvelle pour le club phocéen. Cependant, Jérôme Rothen met en garde les Marseillais sur la possibilité que cela dégénère à nouveau.

Bien qu’il ait répondu aux attentes et aux objectifs fixés par sa direction, Roberto De Zerbi laissait planer le doute sur son avenir en fin de saison. Une situation qui n’a pas du rassurer les fans de l’OM, qui encore en tête les départs soudains de Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Jamais deux sans trois ? Pas cette fois. Les Marseillais peuvent souffler, l’Italien sera toujours aux commandes de l’OM la saison prochaine. Le club l’a confirmé par le biais d’un communiqué à l’issue d’une réunion aux Etats-Unis avec Franck McCourt, Medhi Benatia et Pablo Longoria. Cependant, Jérôme Rothen n’est pas rassuré pour autant.

Rothen craint un clash avec De Zerbi « C’est une bonne nouvelle, mais ça m’interpelle quand même qu’il ait fallu aller jusqu’à Los Angeles pour remettre les choses à plat. Si ça repart mal, les tensions pourraient vite revenir. J’espère donc qu’ils se sont tapés dans la main et mis tout ça de côté », confie-t-il dans Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.