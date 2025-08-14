De Zerbi - OM : Il balance un secret sur le mercato !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival bat son plein, Salim Lamrani a accepté d’en dire plus sur la méthode Roberto de Zerbi. Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il a dévoilé la manière de fonctionner du coach de l’OM, notamment lorsque les nerfs sont mises à rude épreuve.

Après avoir suivi Marcelo Bielsa, Salim Lamrani s’est intéressé à une autre figure de l’OM : Roberto de Zerbi. Pendant plusieurs mois, l’auteur a suivi le technicien italien. Il a récolté les confessions de cet homme habité par le football. Ces déclarations ont donné naissance au livre « le football selon Roberto de Zerbi ». Lamrani a pu observer de près la manière de fonctionner de De Zerbi, notamment durant les périodes de mercato.

Lamrani raconte son expérience avec De Zerbi En janvier dernier, Lamrani était à ses côtés. Il raconte. « J’ai passé une semaine avec lui, dans son bureau, en pleine période de mercato, en janvier dernier. Son objectif est de garder la structure et de renforcer son équipe avec des profils compatibles avec sa philosophie de jeu.il faut donc des joueurs courageux, qui n’ont pas peur de posséder la balle » a-t-il lâché sur le plateau de Winamax FC.