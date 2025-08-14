De Zerbi - OM : Il balance un secret sur le mercato !

Alors que le mercato estival bat son plein, Salim Lamrani a accepté d’en dire plus sur la méthode Roberto de Zerbi. Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il a dévoilé la manière de fonctionner du coach de l’OM, notamment lorsque les nerfs sont mises à rude épreuve.
Après avoir suivi Marcelo Bielsa, Salim Lamrani s’est intéressé à une autre figure de l’OM : Roberto de Zerbi. Pendant plusieurs mois, l’auteur a suivi le technicien italien. Il a récolté les confessions de cet homme habité par le football. Ces déclarations ont donné naissance au livre « le football selon Roberto de Zerbi ». Lamrani a pu observer de près la manière de fonctionner de De Zerbi, notamment durant les périodes de mercato.
Lamrani raconte son expérience avec De Zerbi
En janvier dernier, Lamrani était à ses côtés. Il raconte. « J’ai passé une semaine avec lui, dans son bureau, en pleine période de mercato, en janvier dernier. Son objectif est de garder la structure et de renforcer son équipe avec des profils compatibles avec sa philosophie de jeu.il faut donc des joueurs courageux, qui n’ont pas peur de posséder la balle » a-t-il lâché sur le plateau de Winamax FC.
La cohabitation avec Benatia expliquée
Comme indiqué par Lamrani, De Zerbi travaille en étroite collaboration avec Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM. « Parfois De Zerbi propose à Benatia. Parfois, c’est l’inverse. Mais aucun joueur n’est recruté si l’un des deux n’est pas d’accord. Benatia a compris qu’il ne fallait jamais imposer un joueur.Il y a un respect mutuel pour le professionnalisme de l’autre, même de l’estime entre les deux » a-t-il précisé. C’est donc avec l’accord du technicien que l’OM a bouclé les arrivées d’Angel Gomes ou encore de CJ Egan-Riley cet été. « Gomes est un excellent joueur, fantastique. Egan-Riley a été formé à Manchester City. Il a de la personnalité, il est polyvalent et n’a pas peur du ballon » a annoncé Lamrani. Et si De Zerbi avait déniché ses prochaines pépites ?