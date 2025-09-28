De Zerbi : L’OM annonce un accord avec un autre entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi a bien failli ne jamais débarquer au sein du club phocéen. Medhi Benatia annonce en effet qu'un accord avait initialement été trouvé avec Paulo Fonseca, mais le coach portugais avait finalement privilégié le Milan AC.

L'OM avait réussi un coup de maitre en parvenant à convaincre Roberto De Zerbi de prendre le poste d'entraîneur à l'été 2024, alors que l'Italien était également courtisé par de grosses écuries étrangères (Liverpool, Bayern Munich). Toutefois, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Medhi Benatia fait une grosse révélation à ce sujet, puisque le directeur sportif de l'OM avait initialement trouvé un accord avec un autre coach.

« Tout était prêt, l'accord était conclu » « Nous avions cherché Fonseca. Tout était prêt, l'accord était conclu, puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il a appelé et nous a dit que ça ne se ferait pas. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan », confie Medhi Benatia sur les coulisses de l'échec Paulo Fonseca à l'OM. Et c'est alors qu'il a décidé de se tourner vers deux autres profils : Sergio Conceição, puis Roberto De Zerbi.