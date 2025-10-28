De Zerbi : La décision pour éviter la catastrophe à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

3ème de Ligue 1, l'OM accueille Angers ce mercredi soir au Vélodrome. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi va devoir faire sans certains joueurs. Leonardo Balerdi ne sera notamment pas de la partie. Alors que le pépin physique de l'Argentin n'est pas si grave, on a décidé à l'OM de ne prendre aucun risque pour éviter ainsi toute complication.

En conférence de presse ce mardi, Roberto De Zerbi a fait le point sur l'état de ses troupes avant d'affronter Angers ce mercredi. C'est alors que l'entraîneur de l'OM a annoncé plusieurs absences pour cette rencontre : « C'est un peu trop tôt pour Medina, Kondogbia et Traoré. Weah ne sera pas disponible, Balerdi non plus ».

« On préfère qu'il ne soit même pas sur le banc » Leonardo Balerdi ne sera donc pas là pour affronter Angers. L'OM n'a d'ailleurs pas voulu prendre de risque avec l'Argentin. En effet, Roberto De Zerbi a expliqué face aux journalistes : « Ce n'est pas trop grave mais il avait déjà un petit problème au mollet avant le match à Lens. On ne va pas prendre de risque et on préfère qu'il ne soit même pas sur le banc ».