De Zerbi : La décision pour éviter la catastrophe à l'OM !

3ème de Ligue 1, l'OM accueille Angers ce mercredi soir au Vélodrome. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi va devoir faire sans certains joueurs. Leonardo Balerdi ne sera notamment pas de la partie. Alors que le pépin physique de l'Argentin n'est pas si grave, on a décidé à l'OM de ne prendre aucun risque pour éviter ainsi toute complication.
En conférence de presse ce mardi, Roberto De Zerbi a fait le point sur l'état de ses troupes avant d'affronter Angers ce mercredi. C'est alors que l'entraîneur de l'OM a annoncé plusieurs absences pour cette rencontre : « C'est un peu trop tôt pour Medina, Kondogbia et Traoré. Weah ne sera pas disponible, Balerdi non plus ».
« On préfère qu'il ne soit même pas sur le banc »
Leonardo Balerdi ne sera donc pas là pour affronter Angers. L'OM n'a d'ailleurs pas voulu prendre de risque avec l'Argentin. En effet, Roberto De Zerbi a expliqué face aux journalistes : « Ce n'est pas trop grave mais il avait déjà un petit problème au mollet avant le match à Lens. On ne va pas prendre de risque et on préfère qu'il ne soit même pas sur le banc ».
« J'ai la chance d'avoir une équipe forte mais... »
Alors que l'OM est donc également frappé par les blessures depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi a fait savoir : « Traore s'est fait mal à l'entraînement, Kondogbia la même chose, Medina et Gouiri, ce sont des traumas... On essaye d'être attentif à la forme des joueurs. J'ai la chance d'avoir une équipe forte mais en Europe beaucoup d'autres très bonnes équipes ont de problèmes de blessures ».