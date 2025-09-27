De Zerbi en colère : L’OM s’évite un nouveau clash dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux défaites à l'extérieur, l'Olympique de Marseille a retrouvé la victoire loin du Vélodrome face à Strasbourg (2-1), grâce à des buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Amir Murillo dans le dernier quart d’heure. Roberto De Zerbi, frustré par les récents revers à l’extérieur, affiche son soulagement.

Battu à Rennes puis à Lyon, l’Olympique de Marseille sort enfin victorieux d’un déplacement en Ligue 1 cette saison. Malgré l’ouverture du score de Strasbourg, la bande à De Zerbi a renversé la rencontre grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et Amir Murillo (2-1), pour le plus grand bonheur de l’entraîneur italien, frustré des deux premières défaites loin du Vélodrome.

« Une défaite m'aurait beaucoup énervé » « C'est vrai que ça commençait un peu à m'agacer. J'y pensais pendant le match, en tribune. Une défaite m'aurait beaucoup énervé. Je ne veux pas que l'on soit défini comme une équipe qui est performante seulement chez elle. Je veux être bon à Lyon, au Parc des Princes, à Strasbourg », explique De Zerbi.