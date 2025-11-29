De Zerbi annonce «une bonne nouvelle» : C'est la folie à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Toulouse samedi soir, Roberto De Zerbi a annoncé une très bonne nouvelle. En effet, l'entraîneur de l'OM a surpris tout le monde en révélant que Nayef Aguerd ferait son grand retour dans le groupe après sa pubalgie.

Loin d'être épargné par les blessures depuis le début de la saison, l'OM a notamment perdu Nayef Aguerd, victime d'une pubalgie. Cependant, alors que cette blessure aurait pu le priver de la CAN, le défenseur marocain est finalement déjà de retour comme l'annonce Roberto De Zerbi, qui se réjouit de pouvoir compter sur l'une des satisfaction de ce début de saison.

Aguerd de retour, l'excellente surprise « Aguerd devrait revenir dans le groupe et c’est tout. C’est déjà une bonne nouvelle. Je veux que l’équipe médicale contrôle un peu les joueurs et me dise dans quelles conditions ils sont », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.