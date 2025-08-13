Danger à l’OM : Les équipes de Ligue 1 sont menacées !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après sa première saison 2024-2025 relativement convaincante sur le front de l’attaque de l’OM, Mason Greenwood va tenter de faire encore mieux pour l’exercice à venir. Pierre Ménès évoque les quelques défauts de l’ancien crack de Manchester United, mais le considère malgré tout comme l’une des principales menaces pour les autres équipes de Ligue 1.

Auteur de 21 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison passée avec l’OM, Mason Greenwood (23 ans) parviendra-t-il à gommer ses irrégularités et ses soucis de comportement pour faire encore mieux dans les mois à venir ? L’attaquant anglais, qui a réalisé une préparation estivale très convaincante avec l’OM, est d’ailleurs présenté comme un poison pour les autres écuries du championnat par Pierre Ménès.

« Un atout majeur » « Je pense que l’OM compte sur lui pour que ce soit un atout majeur en Ligue des Champions. Qu’est-ce qu’on a comme point de repère avec Greenwood l’année dernière ? Une bonne adresse devant le but et des moments d’absence et de nonchalance parfois un peu agaçants », explique Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.