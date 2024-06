Critiqué par l’OM, il dit tout sur son coup de fil avec Deschamps

Hugo Chirossel

Jonathan Clauss a vécu une drôle de fin de mercato hivernal. Poussé vers la sortie par l’OM, l’international français avait ensuite été critiqué publiquement par Medhi Benatia, qui lui reprochait des écarts de comportement. Une période compliquée pour le latéral de 31 ans, qui a pu compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Dans un entretien accordé à Canal+ en février dernier, Medhi Benatia s’était exprimé sur le cas de Jonathan Clauss, poussé vers la sortie dans les derniers jours du mercato hivernal. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs », a déclaré le conseiller sportif de l’OM.

Clauss revient sur les critiques de l'OM

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien , Jonathan Clauss est revenu sur cet épisode et les reproches de l’OM, qui regrettait son comportement et son investissement. L’international français a regretté que le club soit passé par les médias et ne lui ait pas fait savoir directement ce qu’il lui reprochait.

