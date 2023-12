Critiqué, Aubameyang répond à une légende de l'OM

Jean de Teyssière

Être un attaquant à l'OM, ce n'est pas se faciliter la vie. Nombreux sont ceux qui n'ont pas réussi à s'imposer sur la durée. Malgré le profil de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a réussi partout où il est passé, il fait souvent l'objet de critiques. Auteur d'un seul but en Ligue 1 depuis le début de la saison, il avait même été sans doute visé par la récente sortie de Jean-Pierre Papin, qui reprochait aux attaquants de Ligue 1 de ne pas marquer. Le Gabonais lui a répondu.

Après le départ d'Alexis Sanchez, l'OM devait trouver un attaquant capable d'être aussi décisif que le Chilien. Le club phocéen a alors parié sur l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en fin de contrat avec Chelsea. L'ancien buteur de Dortmund ou du FC Barcelone est très décisif en Ligue Europa mais ça coince en Ligue 1 puisqu'il n'a marqué qu'un seul but. Face à Rennes ce dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang serait bien inspiré de retrouver le chemin des filets...

Papin critique les attaquants

Au début du mois de novembre, Jean-Pierre Papin, le conseiller de Pablo Longoria avait visé le manque d'efficacité des attaquants de Ligue 1 : « Les attaquants, c'est comme les gardiens : si on ne révise pas ses gammes tous les jours, on perd ses repères. (...) Moi, pendant dix ans, j'ai fait ça tous les jours. »

«Rester travailler devant le but, ça prend de l'énergie»