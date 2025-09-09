Cristiano Ronaldo : L’annonce surprise à l’OM !

C’est une fois de plus parti dans tous les sens à Marseille pendant le mercato. Ils sont douze à avoir déposé leurs valises dans la cité phocéenne, le même nombre de transferts bouclés un an plus tôt par l’OM. Matt O’Riley a été l’une des surprises de dernière minute et a profité d’une discussion avec les médias pour déclarer sa flamme à Cristiano Ronaldo.
En voilà une recrue surprise. Dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont accéléré sur un dossier que personne n’a vu venir. D’autant plus en raison de l’accord déjà trouvé avec le RB Leipzig quelques heures plus tôt concernant la venue en prêt d’Arthur Vermeeren.
O’Riley, recrue surprise de dernière minute
Ancien club de Roberto De Zerbi où il a entraîné jusqu’à la fin de la saison 2023/2024, Brighton a trouvé un terrain d'entente avec l'OM pour Matt O’Riley qui s’est lui aussi entendu avec la direction marseillaise pour y évoluer tout l’exercice en prêt. Le milieu de terrain à vocation offensive va venir renforcer ce secteur de jeu privé d’Adrien Rabiot transféré à l’AC Milan après sa bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier.
Matt O’Riley a idolâtré Cristiano Ronaldo
A l’occasion d’une interview avec les médias de l’OM, Matt O’Riley a été interrogé sur ses influences lors de son enfance. Qui pouvait bien être son idole ? L’international norvégien de 24 ans n’a pas eu besoin de réfléchir bien longtemps en répondant limite du tac au tac : « Cristiano Ronaldo. Et en grandissant, David Silva et Kevin De Bruyne ».