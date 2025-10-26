Crise à l'OM : L'annonce cash dans le vestiaire !

Axel Cornic

Sur la pelouse du RC Lens ce samedi (2-1), l’Olympique de Marseille a connu une deuxième défaite consécutive après le revers face au Sporting en Ligue des Champions (2-1). Suffisant pour relancer les débats autour du club phocéen, qui va désormais devoir relever la tête lors des prochains rendez-vous de Ligue 1.

Que se passe-t-il à Marseille ? Avant la trêve internationale, tout le monde louait le travail de Roberto De Zerbi, avec l’OM qui semblait enfin pouvoir rivaliser avec le PSG en Ligue 1. Mais le club phocéenne st retombé dans ses travers, avec une défaite face au RC Lens d’un certain Florian Thauvin qui pourrait laisser des traces.

« On doit continuer de travailler » Dès la fin de la rencontre, Geronimo Rulli est venu devant les micros pour s’exprimer au sujet de la prestation de ses coéquipiers. « On a fait une très bonne première mi-temps. Lens a eu de la chance contre nous. On doit continuer de travailler » a déclaré le gardien de l’OM, qui n’a aucune intention de baisser les bras face à l’adversité.