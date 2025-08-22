Crise à l’OM : La décision qui coûte très cher à De Zerbi…

Coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne pourra plus compter sur Adrien Rabiot pour la saison qui vient de débuter. La faute à une explication qui a dégénéré avec Jonathan Rowe, engendrant leur mise à l’écart permanente. Pierre Ménès a été surpris par cette décision de l’OM qui va lui coûter sportivement.
La saison de l’OM a tout juste commencé, par une défaite à Rennes vendredi dernier (0-1), qu’elle a déjà pris un tournant catastrophique. En effet, les esprits s’étaient échauffés dans le vestiaire avec une bagarre d’une « violence extrême » selon les mots du président Pablo Longoria entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le club phocéen a pris la décision de les écarter tous les deux mardi soir tout en les plaçant sur la liste des transferts.
«Rabiot, c’est évidemment un gros problème et c’est très étonnant»
Une décision incompréhensible du point de vue de Pierre Ménès qui aurait géré la situation autrement. « Rabiot, c’est évidemment un gros problème et c’est très étonnant. Il y a plusieurs thèses possibles. Ce qui est évident est que ça discutait pour prolonger son contrat et la façon de Pablo Longoria de voir le foot, voir Rabiot partir au bout de deux ans libre était absolument insupportable. (…) Ça discutait, sans succès, parce que discuter avec « moman » c’est pas ce qu’il y a de plus simple et donc ça coinçait. Est-ce que le fait que Rabiot soit libre à la fin de la saison a précipité la décision de renvoyer Rabiot ? C’est tout à fait possible. On pourrait même se demander si la décision de l’OM aurait été la même si Rabiot avait prolongé son contrat à ce moment-là ».
«Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne»
Roberto De Zerbi sera donc privé de son joueur star pour le reste de la saison. Un milieu de terrain polyvalent que l’OM ne parviendra pas à remplacer à ce stade du mercato d’après l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube. « Tu n’étais pas obligé de le virer. Aujourd’hui, Marseille s’est créé un problème. Tu ne peux pas imaginer que l’OM va pouvoir remplacer Rabiot. Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne. Et c’est quand même se tirer une balle dans le pied pour cette bagarre qui aurait pu être gérée différemment plutôt que de prendre des décisions aussi radicales ».