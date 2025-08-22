Crise à l’OM : La décision qui coûte très cher à De Zerbi…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne pourra plus compter sur Adrien Rabiot pour la saison qui vient de débuter. La faute à une explication qui a dégénéré avec Jonathan Rowe, engendrant leur mise à l’écart permanente. Pierre Ménès a été surpris par cette décision de l’OM qui va lui coûter sportivement.

La saison de l’OM a tout juste commencé, par une défaite à Rennes vendredi dernier (0-1), qu’elle a déjà pris un tournant catastrophique. En effet, les esprits s’étaient échauffés dans le vestiaire avec une bagarre d’une « violence extrême » selon les mots du président Pablo Longoria entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le club phocéen a pris la décision de les écarter tous les deux mardi soir tout en les plaçant sur la liste des transferts.

«Rabiot, c’est évidemment un gros problème et c’est très étonnant» Une décision incompréhensible du point de vue de Pierre Ménès qui aurait géré la situation autrement. « Rabiot, c’est évidemment un gros problème et c’est très étonnant. Il y a plusieurs thèses possibles. Ce qui est évident est que ça discutait pour prolonger son contrat et la façon de Pablo Longoria de voir le foot, voir Rabiot partir au bout de deux ans libre était absolument insupportable. (…) Ça discutait, sans succès, parce que discuter avec « moman » c’est pas ce qu’il y a de plus simple et donc ça coinçait. Est-ce que le fait que Rabiot soit libre à la fin de la saison a précipité la décision de renvoyer Rabiot ? C’est tout à fait possible. On pourrait même se demander si la décision de l’OM aurait été la même si Rabiot avait prolongé son contrat à ce moment-là ».